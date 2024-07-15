إسبانيا تحرز بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزها على إنكلترا

برلين-سانا

أحرز منتخب إسبانيا لقب بطولة أمم أوروبا بكرة القدم يورو 2024 بفوزه على منتخب إنكلترا بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت اليوم على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وسجل نيكو ويليامز الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 47 من زمن المباراة وعادل لإنكلترا كول بالمر في الدقيقة 73 قبل أن يسجل هدف الفوز بالبطولة لإسبانيا ميكيل أويارزابال في الدقيقة 86.

وبذلك يتوج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بينما بقي المنتخب الإنكليزي دون أي لقب أوروبي.

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