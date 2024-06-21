مصرع شخصين جراء هطل الأمطار الغزيرة شرق الصين

بكين-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وفقد خمسة آخرون جراء هطل أمطار غزيرة على مدينة هوانغشان بمقاطعة آنهوي شرق الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها في بيان اليوم: إن “الهطل الغزير للأمطار أسفر عن مصرع شخصين، فيما اعتبر خمسة آخرون في عداد المفقودين”، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 2100 شخص من سكان المنطقة ونحو 200 شخص كانوا بحاجة إلى عمليات إنقاذ طارئة.

وكان أربعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء هطل الأمطار الغزيرة المتواصل خلال الفترة الماضية في مقاطعة فوجيان شرق الصين.

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