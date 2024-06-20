الأربعاء القادم انطلاق معرض الزهور الدولي في حديقة تشرين

دمشق-سانا

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الـ 44 والذي تنظمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق في حديقة تشرين ويستمر حتى الـ 14 من تموز القادم.

وذكرت الوزارة أن عدداً من الشركات المحلية والدولية المنتجة للنباتات والأزهار والمنتجات الطبية والعطرية ومستلزمات تربية النباتات وتنسيق الحدائق ومنتجي العسل ومستلزماته سيشاركون في المعرض.

ويضم معرض الزهور قسماً خاصاً لعرض الحرف والصناعات اليدوية والتقليدية وخاصة حرفيي حاضنة دمر التراثية إلى جانب أكثر من 80 مشاركاً يعرضون الأعمال والمنتجات اليدوية والصناعات الأسرية والجمعيات الأهلية والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة والجرحى.

ويتخلل المعرض فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية كعروض إنارة وسينما الهواء الطلق وحفلات فنية ترفيهية وأنشطة تفاعلية وترفيهية للأطفال ، بالإضافة إلى ألعاب أطفال وأماكن مخصصة لبيع المأكولات بأسعار رمزية.

ولفتت الوزارة إلى أن أجور زيارة المعرض رمزية مع دخول الأطفال دون سن 12 سنة مجاناً لتشجيع سياحة العائلات وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار.

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