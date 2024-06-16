وزير الاقتصاد الإيراني: الاستثمارات الأجنبية في إيران تجاوزت الـ 5.5 مليارات دولار

طهران-سانا

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي أن الاستثمارات الأجنبية في إيران بلغت أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الماضي.

ونقلت وكالة إرنا عن خاندوزي قوله: إن ضمان النمو الاقتصادي وإزالة العقبات أمام الناشطين في مجال الإنتاج أمر مهم للغاية، لافتاً إلى أنه تم تفعيل برنامج يوفر الخدمات والمتابعة اللازمة للشركات وتقديم التوجهيات والمساعدة الخاصة لها في الجمارك والضرائب وما إلى ذلك، إضافة إلى تبسيط نظام التصاريح وتقليص الإجراءات الجمركية والضريبية والإلكترونية والعديد من العمليات الأخرى.

وصرح خاندوزي أن الرقم الفعلي للاستثمارات الأجنبية في إيران قد بلغ أكثر من 5.5 مليارات دولار خلال العام الإيراني الذي انتهى في الـ 21 من آذار الماضي، لافتاً إلى أن هناك مناقشات جادة حول بعض المقترحات المتعلقة بلائحة رسوم التصدير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency