الإعلان عن مقاعد دراسية مقدمة من بيلاروس للمرحلة الجامعية الأولى

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 3 مقاعد دراسية للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2024-2025، مقدمة من جمهورية بيلاروس للطلاب السوريين الحاصلين على الثانوية العامة بفرعها العلمي دورتي 2022 و2023.

وتضمن إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم شروط وإجراءات التقدم لهذه المنح، مبيناً أن المقاعد المقدمة هي مقعدان لدراسة الطب البشري ومقعد واحد لدراسة طب الأسنان.

وتقدم الطلبات في مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة من يوم غد لغاية الـ 8 من شباط القادم، ويمكن للراغبين الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

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