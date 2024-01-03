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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل أمطار خفيفة متفرقة

2024-01-03

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم وتبقى الفرصة مهيأة لهطل أمطار خفيفة فوق مناطق متفرقة وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق18 / 7
المنطقة الجنوبية17 / 6
المرتفعات الجبلية10 / 2
المنطقة الوسطى16 / 9
المنطقة الساحلية20 / 13
المنطقة الشمالية15 / 8
منطقة الجزيرة13/ 4
المنطقة الشرقية17 / 6
منطقة البادية16 / 5

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