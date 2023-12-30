30 كانون الأول 1997- الإرهابيون في الجزائر يقتلون 400 مدني من 4 قرى جزائرية

دمشق-سانا
1460- وقوع “معركة ويكفيلد” وذلك أثناء حرب الوردتين.
1862- السفينة الأمريكية “مونيتور” والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.
1880- فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
1922- ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
1947- إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.
1965- انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبين.
1972- الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.
1997- الإرهابيون في الجزائر يقتلون 400 مدني من 4 قرى جزائرية.
2006- تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.
2013- تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية.
من مواليد هذا اليوم:
1865- روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.
1921- رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.
من وفيات هذا اليوم:
1644- فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.
1944- رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.
1968- تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
أعياد ومناسبات:
ذكرى وليمة العائلة المقدسة.
يوم ريزال في الفلبين.
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