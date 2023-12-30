30 كانون الأول 1997- الإرهابيون في الجزائر يقتلون 400 مدني من 4 قرى جزائرية

دمشق-سانا

1460- وقوع “معركة ويكفيلد” وذلك أثناء حرب الوردتين.

1862- السفينة الأمريكية “مونيتور” والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.

1880- فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.

1922- ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

1947- إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.

1965- انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبين.

1972- الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.

1997- الإرهابيون في الجزائر يقتلون 400 مدني من 4 قرى جزائرية.

2006- تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.

2013- تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية.

من مواليد هذا اليوم:

1865- روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907.

1921- رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.

من وفيات هذا اليوم:

1644- فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.

1944- رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915.

1968- تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

أعياد ومناسبات:

ذكرى وليمة العائلة المقدسة.

يوم ريزال في الفلبين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc