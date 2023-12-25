الجيش الروسي يحرر بلدة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم أن الجيش الروسي حرر بلدة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من سيطرة قوات النظام الأوكراني.

وقال شويغو خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “خلال العمليات الهجومية للقوات الروسية تم تحرير بلدة مارينكا جنوب غرب دونيتسك بالكامل”، مؤكداً أن السيطرة على بلدة مارينكا ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية.

وشدد شويغو على أن تحرير هذه البلدة يقلل من القدرات الدفاعية للقوات الأوكرانية ويمنح الجيش الروسي فرصاً إضافيةً لمزيد من الإجراءات، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية أنشأت في مارينكا خلال تسع سنوات، منطقة محصنة قوية متصلة بممرات تحت الأرض.

بدوره هنأ الرئيس بوتين وزير الدفاع على تحرير مارينكا، مؤكداً أن السيطرة على البلدة ستمكن من دفع وحدات القوات الأوكرانية القتالية بعيداً عن مدينة دونيتسك، كما أنها تعطي فرصة إمكانية تقدم القوات الروسية إلى الأمام.

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