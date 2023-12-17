الفارس السوري عمرو حمشو يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

الرياض-سانا

تأهل الفارس عمرو حمشو إلى أولمبياد باريس 2024 بعد أن حقق النقاط المطلوبة للتأهل عن المجموعة المنضمة إليها سورية حسب تصنيف الاتحاد الدولي للفروسية والتي تضم عددا من الدول العربية والإفريقية .

وجاء تأهل الفارس حمشو بعد النتائج المتميزة التي حققها وآخرها ببطولة السعودية لقفز الحواجز حيث توج بالمركز الثاني للشوط الثالث ضمن منافسات اليوم الاخير من البطولة والذي خاض منافساته على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم بعد إنهاء المسلك بزمن 39.74 ثانية علما أن البطولة ضمت عدداً من المصنفين الأوائل في رياضة قفز الحواجز على مستوى العالم .

محمد الرحيل

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