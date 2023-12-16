المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع (بركة ريشا)

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم قوات العدو الإسرائيلي في موقع “بركة ريشا”.

وجاء في بيان للمقاومة نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة استهدف ‏المقاومون صباح اليوم قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة”.

وكانت قوات العدو الإسرائيلي قصفت بالمدفعية وادي حسن الواقع ما بين بلدتي مجدل زون والجبين جنوب لبنان.

إلى ذلك واصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على المناطق اللبنانية خلال الليل الفائت، حيث أغار الطيران المعادي على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون وعلى أطراف الناقورة وجبل اللبونة، بينما أطلق الطيران المسير صاروخ جو أرض استهدف به محيط بلدة عيتا الشعب.

وطال القصف المدفعي للعدو أطراف معظم بلدات القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب، كما أطلق العدو القنابل المضيئة في سماء قرى القطاعين الغربي والأوسط وسط تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي.

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