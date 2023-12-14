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ميلان يفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

2023-12-14

لندن-سانا

فاز ميلان على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

سجل اللاعب جولينتون هدف نيوكاسل بالدقيقة 33، فيما سجل اللاعبان عادل كريستيان بوليسيتش وصامويل تشوكويزي هدفي ميلان بالدقيقة 59 و84 من عمر اللقاء

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث بالتساوي مع باريس الذي حل ثانيا بفضل المواجهات المباشرة، ليودع ميلان دوري الأبطال ويذهب للدوري الأوروبي.

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