عبد اللهيان وابن فرحان: جهود إيران والسعودية مستمرة لتطوير العلاقات بينهما في مختلف المجالات

جنيف-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لتعزيز علاقاتها مع السعودية في مختلف المجالات.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في جنيف: “إيران والسعودية دولتان مهمتان ومؤثرتان للغاية في المنطقة، وسينعكس ذلك من خلال تقدم العلاقات السياسية بينهما”، مؤكداً “ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.

ودعا عبد اللهيان خلال الاجتماع إلى “ضرورة بذل جهود مشتركة بين البلدين وكذلك الدول الإسلامية الأخرى لممارسة ضغوط قوية على الكيان الصهيوني والحكومة الأمريكية لوقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني”.

من جانبه أكد ابن فرحان مواصلة الجهود المشتركة بين إيران والسعودية “لدعم الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة”، مشيراً إلى أن “العلاقات بين البلدين تسير في المسار الصحيح وتشهد اتجاهاً إيجابياً”.

وأضاف الوزير السعودي: إن بلاده ترحب بتطوير “العلاقات السياسية مع إيران وتوقيع وثائق للتعاون الاقتصادي مع استمرار جهود تطوير العلاقات في المجالات الأخرى أيضاً، وهو ما يشكل نقطة قوة”.

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