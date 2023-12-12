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الفتوة يخسر أمام العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

2023-12-12

مسقط-سانا

خسر فريق الفتوة أمام العهد اللبناني بهدف لهدفين ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في عمان لحساب المجموعة الأولى.

وضمت تشكيلة الفتوة في المباراة: طه موسى وعبد الرزاق محمد وثائر كروما وضياء الحق محمد ويوسف الحموي وصبحي شوفان وأحمد الأشقر وأحمد الخصي وماركوس جوزيف ومصطفى جنيد ومحمود البحر.

وكان فريق الفتوة قد خسر أمام النهضة العماني بهدف مقابل هدفين بعد أن فاز على العهد اللبناني بهدف دون رد، بينما خسر أمام نادي جبل المكبر الفلسطيني بهدف دون رد في افتتاح دور المجموعات.

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