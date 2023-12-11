جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز 4-2 على برشلونة

برشلونة-سانا

استعاد جيرونا صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز 4-2 على مضيفه برشلونة وحامل اللقب اليوم ليتلقى فريق المدرب تشابي هرنانديز خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

ويحتل جيرونا صدارة الدوري وله 41 نقطة من 16 مباراة متقدماً على ريال مدريد بفارق نقطتين، بعدما تعادل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس أمس.

ويأتي برشلونة في المركز الرابع وله 34 نقطة متساوياً مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب والذي له مباراة متبقية.

ومنح أرتيم دوفبيك التقدم لجيرونا بعد 12 دقيقة من البداية بتسديدة باتجاه أسفل القائم قبل سبع دقائق من إدراك روبرت ليفاندوفسكي للتعادل لصاحب الأرض بعد ركلة ركنية.

وأعاد ميغيل غوتيريز التقدم إلى جيرونا قبل الاستراحة وجعل فاليري فرنانديز النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 قبل أن يقلص إيلكاي جندوجان الفارق لبرشلونة، لكن كريستيان ستواني سجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

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