هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب الفلبين

مانيلا-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو الفلبينية اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض “جي إف زد” قوله: إنه تم تحديد مركز الهزة على عمق 10 كيلومترات وعند التقاء خط العرض 6.34 درجات شمالاً وخط الطول 126.53 درجة شرقاً.

يذكر أن الفلبين تتعرض لأنشطة زلزالية متكررة بسبب موقعها على طول حلقة النار في المحيط الهادئ، وقد ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر منطقة جزر الفلبين أمس الأول.

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