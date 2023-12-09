وزير الخارجية العماني: إفشال واشنطن مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إهانة مخزية للأعراف الإنسانية

مسقط-سانا

أعربت سلطنة عُمان اليوم عن أسفها لاستخدام الإدارة الأميركية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أمام مشروع القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ووصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي موقف الولايات المتحدة بالإهانة المخزية للأعراف الإنسانية والتضحية بحياة المدنيين الأبرياء من أجل الصهيونية، مؤكداً أن “العالم سيتذكر هذا اليوم بخجل شديد”.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) رغم التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمؤسسات الإنسانية الدولية بشأن الأوضاع المعيشية السيئة للشعب الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي.

ودعت وزارة الخارجية العمانية المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائم الحرب التي يقترفها في قطاع غزة.

وشددت الوزارة على ضرورة رفع الحصار عن غزة، وتقديم كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من إغاثة عاجلة ودعم صموده على أرضه وتوفير الحماية اللازمة له.

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