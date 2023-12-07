طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً نهاراً يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كم-سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..