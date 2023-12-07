الاحتلال يستولي على 500 دونم من الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 500 دونم من الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة وبيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن سلطات الاحتلال استولت على 501 دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة، من أجل ربط مستوطنتين ببعضهما، وذلك ضمن مخططاتها التهويدية في الاستيلاء على السفوح الشرقية للضفة الغربية وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار عبر الاستيلاء على مساحات شاسعة بهذه المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن مستوطنين استولوا على مساحة تقدر بحوالي 12 دونماً في منطقة خلة النحلة قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وذلك بعد أن استولوا قبل أسبوع على نحو 300 دونم في الموقع ذاته بغية ربط مستوطنة مع بؤرة استيطانية.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مساء أمس عن مخطط استيطاني جديد جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، يهدف إلى إقامة 1738 وحدة استيطانية ما يهدد بعزل أحياء بيت صفافا وشرفات عن بقية شرق المدينة المقدسة، وبالتالي عزل بيت لحم عن مدينة القدس.

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