فقرات فنية وقصائد شعرية في القامشلي دعماً لصمود غزة

الحسكة-سانا

أقام فرع منظمة طلائع البعث نشاطاً فنياً وشعرياً في مدرسة ميلسون الخاصة في حي الوسطى بمدينة القامشلي دعما لأطفال غزة وصمود أهلها ضد جرائم العدو الصهيوني.

وبين مشرف المناطق الطليعية بالقامشلي زيتون الزركان في تصريح لمراسلة سانا أن مجموعة من مواهب الأطفال الواعدة قدمت نتاج أعمال فنية ومسرحية ضمن فعاليات منتدى الأدباء الصغار الذي ترعاه منظمة طلائع البعث في محافظة الحسكة، لافتاً إلى أن طابع الأنشطة التي تنفذ ضمن فرع الطلائع والوحدات الطليعية مؤخراً تسلط الضوء على ما يجري من جرائم حرب بحق شعبنا الأعزل في فلسطين المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة.

وأشار الزركان إلى أنه تم تقديم عرض مسرحي جسد ما يحدث من جرائم وحشية بحق المواطنين الفلسطينين الأبرياء وخاصة الأطفال في ظل صمت دولي مطبق تجاه هذه الجرائم النكراء.

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