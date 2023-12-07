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وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ورفح جنوبه

2023-12-07

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الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة

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