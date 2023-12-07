وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ورفح جنوبه

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الإيرانية… الخليل: الحرص على ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2023-12-06
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
2023-12-05
بمشاركة سورية..انعقاد القمة الأدبية العربية الإفريقية في موريتانيا
2023-12-05
بمشاركة الوفد الفني السوري.. أعمال مؤتمر كوب 28 تتواصل في دبي
2023-12-04
الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس
2023-12-03
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء
2023-12-03
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
2023-12-03
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية
2023-12-06
الطريق إلى التمكين… فعالية لدعم المشروعات الصغيرة بالقنيطرة
2023-12-06
إدارة عملية التنمية الاقتصادية في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية ضمن ورشة عمل في اتحاد العمال
2023-12-06
التربية تعلن عن إقامة مسابقة علمية للمدرسين
2023-12-06
مراحل تطور دمشق القديمة وأوابدها ومفرداتها المعمارية ضمن معرض (قتيبة في البارودي)
2023-12-06
إطلاق الخطة الإقليمية للساحل… ورشة عمل بطرطوس
2023-12-06
في سياق مراجعة السياسة التصديرية.. السماح بتصدير ذكور أغنام العواس وبعض السلع والمواد
2023-12-06
رياضة
أستون فيلا يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي
2023-12-06
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يحرز لقب بطولة غرب آسيا
2023-12-06
بفوزه على الوثبة… الفتوة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-06
لاعب منتخب سورية لكرة المضرب حازم النو يتقدم بتصنيف كرة المضرب العالمي
2023-12-06
في اليوم الثاني من منافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية.. ميداليات جديدة لمنتخب سورية
2023-12-06
بتغلبه على شرطة حلب.. فريق شهبا يتأهل للدور الثاني لكأس الجمهورية بكرة القدم
2023-12-05
15 ميدالية متنوعة لسورية في اليوم الأول لمنافسات دورة ألعاب جريح الوطن الدولية
2023-12-05
اقتصاد
هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق
2023-12-06
اياتا.. توقعات بعدد ركاب قياسي يبلغ 4.7 مليار مسافر لدى شركات الطيران العام المقبل
2023-12-06
الأعلاف تحدد سعر الذرة الصفراء بـ 4 ملايين و450 ألف ليرة للطن الواحد
2023-12-06
وزارة الزراعة: السماح ببيع الفلاحين 10 بالمئة زيادة عن الكميات المحددة من بذار القمح المحسنة
2023-12-06
زراعة محصول القمح البعل تتجاوز الخطة المقررة في أراضي ريف الحسكة
2023-12-06
(صنع بحب)… بازار خيري في درعا ضمن فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
2023-12-06
وزارة الزراعة: السماح باستيراد العجول وفق الشروط الصحية البيطرية المعمول بها
2023-12-06
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
في سياق مراجعة السياسة التصديرية.. السماح بتصدير ذكور أغنام العواس وبعض السلع والمواد
أمام الرئيس الأسد: سوسان وبدور يؤديان اليمين القانونية سفيرين لدى السعودية والجزائر
انطلاق اجتماعات اللجنة الوزارية السورية الإيرانية… الخليل: الحرص على ارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين
المهندس عرنوس: العالم أجمع مسؤول عن مواجهة التغيرات المناخية والتصدي لآثارها
الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية متوقعة في أغلب المناطق
المهندس عرنوس خلال جلسة لمجلس الوزراء: بذل الجهود لتحسين الواقع الخدمي في جميع القطاعات وأهمية التعاطي بشفافية مع المواطنين في الملفات الخدمية
في كوب 28 وبمشاركة سورية.. اجتماعات حول تعزيز الجهود الدولية ودعم المجتمعات المحلية وتدابير الاستجابة لمواجهة تغيرات المناخ
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً في معظم المناطق
وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بخصوص الاستدعاء والاحتفاظ لضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ورفح جنوبه
2023-12-07
2023-12-07
Zeina
سابق
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة
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الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة
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