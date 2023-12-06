الطريق إلى التمكين… فعالية لدعم المشروعات الصغيرة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

أقامت محافظة القنيطرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة القنيطرة فعالية اليوم تحت عنوان “الطريق إلى التمكين” وذلك على مسرح دار الجولان للثقافة والفنون.

وتضمنت الفعالية تكريم 48 مستفيدة من مشروع الطريق إلى التمكين المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي” بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة القنيطرة، ومنحهن السجلات التجارية بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات أكدت أن المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أولويات عمل الحكومة، مشيرة إلى أن أهمية هذه المشاريع ليس لجهة كونها ذات هدف اقتصادي فقط بل لأنها ذات هدف تنموي واجتماعي.

بدوره أكد محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران دعم هذه المشاريع الصغيرة من خلال منح القروض الميسرة لأصحابها، لافتاً إلى مشاركة المنظمات الإنسانية فيها من خلال تقديم المساعدات العينية والمنح والمساعدات المالية وكذلك المعدات اللازمة للبعض منها.

رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة عماد قاسم أوضح أن الغرفة قامت بتأمين الأطر القانونية للبدء بهذه المشاريع، بمنح السيدات السجل التجاري وتنسيب المستفيدات مجاناً لمدة خمس سنوات مع الإعفاء من كل الضرائب والرسوم، إضافة إلى التسويق للمنتجات.

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