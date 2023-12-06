بهدف الحفاظ على البيئة …18 جهاز تعقيم وإتلاف للنفايات الطبية

دمشق-سانا

في إطار رفع جودة الخدمات الصحية والطبية و الحفاظ على البيئة وخاصة ضمن المنشآت والمراكز وضعت وزارة الصحة أجهزة تعقيم وإتلاف للنفايات الطبية في بعض المشافي بالتنسيق مع مديريات الصحة بمختلف المحافظات.

مدير الهندسة الطبية في الوزارة المهندس محمد شموط أوضح في تصريح لسانا أن الأجهزة تعتبر قيمة مضافة في مجال إدارة النفايات الطبية ضمن الموقع والتخلص الآمن من هذه النفايات بعد ان يتم فرزها وتجميعها ونقلها الى المستودعات و الحاويات الخاصة بالنفايات الطبية.

ويعالج جهاز معالجة النفايات الطبية “Shredding Autoclav” حسب المهندس شموط معظم النفايات الطبية الصلبة الناتجة عن العمل الطبي والصحي بحيث تصبح قطعاً صغيرة خالية من العدوى (نفايات منزلية) يمكن التخلص منها بشكل بسيط.

وأوضح المهندس شموط أنه بعد تحميل المواد ضمن الجهاز تبدأ دورة عمل الجهاز بتقطيع النفايات عن طريق السكاكين الدوارة shredder ثم تتم تخلية الهواء من حجرة المعالجة وبعدها يتم البدء بضخ البخار ضمن الحجرة حتى الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة ومع المحافظة على ظروف العمل (درجة الحرارة والضغط) لفترة محددة حسب البرنامج المختار ومن ثم تفريغ البخار الناتج عن طريق المصرف من خلال متحكمات آلية وشاشة إظهار، والنتيجة نفايات غير معدية ذات وزن وحجم أقل بكثير من النفايات التي تم إدخالها.

بدورها مديرة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتورة رزان الطرابيشي بينت أن الوزارة استطاعت تأمين 18 جهازاً مقدماً من الغافي والكوفاكس عبر منظمة اليونيسيف كهدية للوزارة ، وتم توزيعها في مختلف المحافظات (جهازان لكل من حلب وريف دمشق وحمص ودير الزور وتم تخصيص جهاز واحد لكل من باقي المحافظات).

وأشارت الدكتورة الطرابيشي إلى أن الهدف من الأجهزة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخاصة ببرنامج اللقاح (المحاقن على وجه الخصوص وعبوات اللقاح الفارغة) الأمر الذي يعزز آلية العمل بسياسة الحقن الآمن المعمول بها بالبرنامج منذ نشأته والتي تعتمد على سلامة عملية التلقيح لكل من متلقي الخدمة ومقدم الخدمة والمجتمع بشكل عام.

راما رشيدي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency