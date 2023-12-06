إدارة عملية التنمية الاقتصادية في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية ضمن ورشة عمل في اتحاد العمال

دمشق-سانا

وضع استراتيجية للانطلاق نحو اقتصاد أفضل ودعم مسيرة التنمية الشاملة ودراسة احتياجات المرحلة القادمة لتحسين الواقع الاقتصادي، كانت أهم طروحات ورشة العمل الحوارية التفاعلية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم تحت عنوان “إدارة عملية التنمية الاقتصادية في سورية في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية”.

وناقش المشاركون الرؤى الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز دور القطاع العام بما يتوافق مع مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة الموارد وتوجيهها بالشكل الصحيح.

وطالبوا بتشجيع الإبداع في الصناعات غير التقليدية وتوجيه الشباب نحو الاختصاصات والمهن التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى وضع نموذج اقتصادي يلائم المجتمع السوري وإيجاد مسارات تعتمد التخطيط الإقليمي، والتخطيط القطاعي ورفع القيمة المضافة والحفاظ على رأس المال البشري.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري لفت في كلمته إلى أن الورشة تأتي لتسليط الضوء على بعض القضايا التي تهم المجتمع في ظل التحولات الكبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكداً ضرورة مواكبة التغيرات الحاصلة بشكل مستمر عبر مراجعة دقيقة للسياسات الاقتصادية المتبعة وفق خصوصية كل مرحلة وظروفها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع ما تمتلكه سورية من موارد وإمكانيات.

الباحث الاقتصادي شادي أحمد رأى أنه بات من الضروري توفير مؤشرات اقتصادية حقيقية وإحصاءات دقيقة مع التركيز على نقاط القوة في الاقتصاد السوري والانطلاق منها.

وطالب الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور أيمن ديوب بضرورة إحداث خارطة شعاعية تتضمن وحدات اقتصادية في المناطق كافة تسهم في دعم عملية التنمية وتسهيل إقامة المنشآت الإنتاجية.

سفيرة إسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency