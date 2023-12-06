المقاومة الفلسطينية: إلغاء الاحتلال إقامة المنسقة الأممية في الأراضي المحتلة استمرار لنهج الغطرسة

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن إلغاء الاحتلال الإسرائيلي إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستنغز استمرار لنهج الغطرسة، مطالبة المنظمة الدولية باتخاذ موقف حازم ضد سياسة الابتزاز الصهيونية.

وقالت المقاومة في بيان: “إن إلغاء حكومة الاحتلال الفاشية إقامة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز بسبب رفضها تبني رواية الاحتلال الكاذبة، هو استمرار لنهج الغطرسة والنظرة الاستعلائية للصهاينة الذين يحاولون فرض روايتهم المضللة للتغطية على حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني”.

وطالبت المقاومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص باتخاذ موقف حازم ضد سياسة الابتزاز الصهيونية، وعدم احترامها للهياكل والشخصيات الأممية، والتي تكررت كثيراً من قبل مسؤولين صهاينة، يرون أنفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة.

وكانت هاستينغز حذرت في بيان أمس من أن توسع عمليات توغل قوات الاحتلال جنوب القطاع “أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطاً متزايداً، حيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان”، موضحة أنه “لا مكان آمناً في غزة، ولم يبق مكان يمكن التوجه إليه”.

وأعربت هاستينغز عن أسفها لأن “الظروف المطلوبة لإيصال المعونات إلى الناس في غزة لا تتوفر”، مشيرة إلى أن “كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سُمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق”.

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