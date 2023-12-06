المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد من جنود الاحتلال وتدمر آليات له في غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة موقعة بين صفوفها قتلى وجرحى ودمرت عدد من آلياتها.

وأوضحت المقاومة في بيان لها أنها قصفت بصواريخ “بدر1″ و”رجوم” وقذائف الهاون موقع “كيسوفيم” في المحور الجنوبي لمدينة غزة وتحشيدات ومواقع الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط القطاع .

وأكدت المقاومة تدميرها 13 آلية و6 دبابات وناقلتين للجند و4 جرافات للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105″ و”تاندوم” إضافة إلى القضاء على 18 من جنود العدو من مسافة صفر في خان يونس جنوب القطاع وفي حي الزيتون وحي الشجاعية بغزة.

ورداً على مجازر الاحتلال في قطاع غزة استهدفت المقاومة بالصواريخ وقذائف الهاون “تل أبيب” برشقة صاروخية وتحشيدات العدو الإسرائيلي العسكرية في مستوطنتي “نيريم” و”نير عوز”.

واعترف الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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