زراعة 6650 هكتاراً بالقمح في منطقة الغاب

حماة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حتى تاريخه 6650 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا أنه تمت زراعة 6433 هكتار قمح في الأراضي المروية مقابل 227 هكتاراً في الأراضي البعلية، وذلك في مختلف أقسام الهيئة تطبيقاً للخطة الزراعية للموسم الحالي والبالغة 55542 هكتاراً.

وتوقع زروف ازدياد عمليات الزراعة خلال الشهر الجاري وخاصة في الأراضي البعلية وذلك بعد الهطولات المطرية الجيدة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، مشيراً إلى استمرار توزيع مادة المحروقات اللازمة لعمليات حراثة الأراضي المرخصة لزراعة القمح هذا الموسم.

يذكر أن فروع المصرف الزراعي بحماة بدأت مطلع الأسبوع الحالي بتوزيع مادة السماد على مزارعي القمح بالمحافظة.

سالم الحسين

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