لافروف وعبد اللهيان يوقعان اتفاقية لمواجهة العقوبات أحادية الجانب

موسكو-سانا

وقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم اتفاقية لمواجهة العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضدهما من قبل الدول الغربية.

وذكر موقع “آر تي” أنه خلال المحادثات الثنائية التي جرت اليوم في موسكو بين لافروف وعبد اللهيان تم التوقيع على اتفاقية والاسم الرسمي لها هو “إعلان روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية بشأن سبل ووسائل مواجهة وتخفيف والتعويض عن العواقب السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب”.

وجرت المحادثات بين الجانبين على هامش لقاء وزراء خارجية دول بحر قزوين وهي روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان.

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