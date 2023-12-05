توقعات ببلوغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري مستوى قياسياً في 2023

دبي-سانا

أظهر تقرير ميزانية الكربون العالمية أنه من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري إلى مستوى قياسي هذا العام قياساً بالعام الماضي، ما سيؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة المدمرة، بما يعاكس رغبة العالم بالحد من تلك الانبعاثات.

وذكر تقرير أعده علماء من أكثر من 90 مؤسسة منها جامعة إكستر الإنكليزية، ونشرته “رويترز” بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب28” في دبي أن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي وصلت إلى مستوى قياسي العام الماضي استقر العام الحالي، وأنه من المتوقع أن تطلق الدول إجمالي 36.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري العام الجاري بزيادة 1.1 بالمئة عن العام الماضي، ما سيرفع هذه الانبعاثات من جديد.

وأضاف التقرير: إنه مع إضافة انبعاثات استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات فمن المتوقع أن يصل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى 40.9 مليار طن هذا العام.

وارتفعت الانبعاثات من الفحم والنفط والغاز جميعا بقيادة الاقتصادات التي تحقق نسب نمو مرتفعة كالهند والصين، حيث نجم عن إعادة الصين فتح اقتصادها بعد الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا نشاط كبير في مجالات الطاقة، وبالتالي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين أدى نمو الطلب على الطاقة في الهند بشكل أسرع من قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، ما جعل البلاد تلجأ الى الوقود الأحفوري إلى سد النقص، وبالتالي أيضاً ارتفاع نسب تلك الانبعاثات.

وبحسب التقرير، فمن المحتم تقريباً أن يؤدي المسار الذي تسير عليه نسب الانبعاثات وفق المعطيات المتوافرة لهذا العام إلى دفع العالم بعيداً عن هدفه المنشود، في منع ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

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