الصين تطلق بنجاح قمرين صناعيين جديدين إلى مدار الشفق

بكين-سانا

أطلقت الصين بنجاح اليوم قمرين صناعيين جديدين إلى مدار الشفق.

وذكرت شينخوا أنه تم إطلاق القمرين الصناعيين على متن صاروخ حامل من طراز “سيريس- 1 واي 9” من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب البلاد، حيث سيركز أحدهما على اكتشاف بيئة الأرصاد الجوية، بينما سيوفر الآخر خدمات تطبيقات الأقمار الصناعية ذات التصور الشامل للمناطق الواسعة في الوقت الفعلي.

وتعد عملية الإطلاق هذه المهمة الحادية عشرة التي تستخدم صواريخ من سلسلة “سيريس-1” والصاروخ الذي طورته شركة غالاكتيك إنيرجي يعمل بالوقود الصلب على نطاق صغير ومصمم لإرسال أقمار صناعية متناهية الصغر إلى مدار منخفض.

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