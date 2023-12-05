وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنياً جنوب حي الشيخ رضوان في غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة الوفد الفني السوري.. أعمال مؤتمر كوب 28 تتواصل في دبي
2023-12-04
الفيلم الروائي القصير (فوتوغراف) يحصد جائزة في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بتونس
2023-12-03
المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدتي عين الأسد والقرية الخضراء
2023-12-03
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
2023-12-03
المقداد يلتقي غوشات ويؤكد ضرورة نقل حقائق الاعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن
2023-12-03
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال القمة العالمية الخامسة للإعلام في غوانغتشو بالصين
2023-12-03
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
2023-12-03
محليات
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2023-12-04
اعتماد الأسس المقترحة للتصرف بالعقارات الاستثمارية العائدة لمؤسسة الإسكان بطريقة المزاد العلني
2023-12-04
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من مديريات التربية والصحة بالمحافظات
2023-12-04
مجموعة سياحية أمريكية وبلغارية تزور مدينة بصرى الشام
2023-12-04
وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة
2023-12-04
تأهيل المجموعة الغازية في شركة توليد كهرباء بانياس بتكلفة 8.8 ملايين يورو
2023-12-04
معرض مصنوعات يدوية في دمشق لنساء سوريات منتجات من مختلف المحافظات
2023-12-04
رياضة
الكرامة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في ختام الأسبوع السادس من دوري كرة السلة للرجال
2023-12-04
الاتحاد أهلي حلب والساحل يتعادلان في ختام الجولة السابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-04
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يتأهل لنهائي بطولة غرب آسيا
2023-12-04
شهبا يستعد لمرحلة الإياب من دوري الدرجة الأولى لفئة الرجال بكرة القدم
2023-12-04
نتائج متميزة لفرسان سورية في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز
2023-12-03
بمشاركات دولية.. شعلة ألعاب جريح الوطن تضاء للعام الثالث توالياً
2023-12-03
منتخب سورية لكرة القدم لفئة الواعدات يفوز على نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا
2023-12-02
اقتصاد
تراجع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-12-04
ضبط متاجرين بالمحروقات في ريف دمشق
2023-12-04
الإسكان تدعو المكتتبين والمخصصين لاستلام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم
2023-12-04
الذهب يرتفع في السوق المحلية 6 آلاف ليرة
2023-12-04
ارتفاع أسعار الذهب لتسجل رقماً قياسياً جديداً
2023-12-04
بتكوين تتخطى الـ 40 ألف دولار لأول مرة هذا العام
2023-12-04
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة الدفاع: تسوية الأوضاع الأمنية والتجنيدية للذين غادروا أو دخلوا القطر بطريقة غير مشروعة
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بخصوص الاستدعاء والاحتفاظ لضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
المقداد يجدد لوفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقف سورية في الوقوف المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله
اليوم الـ 59 لعدوان الاحتلال على غزة.. عشرات الشهداء والمصابين وقصف مستشفى كمال عدوان
استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في قلقيلية وقلنديا بالضفة الغربية
الخارجية: قرار مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر مرفوض ويمثل المواقف الانعزالية للدول الغربية ويعكس حقدها
سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي
المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
الخارجية: آن للمذبحة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أن تتوقف قبل أن تتوسع حروب الصهاينة ورعاتهم إلى مناطق جديدة
المهندس عرنوس: التحديات أمام دول مجموعة الـ 77 والصين تفرض عليها العمل لتحقيق استجابة مشتركة
وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنياً جنوب حي الشيخ رضوان في غزة
2023-12-05
2023-12-05
HASSAN
سابق
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة
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