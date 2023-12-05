هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني وملاحم المقاومة ضمن مسرحية (الشراع) على خشبة دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

بحضور جمهور كبير عرضت على مسرح دار الثقافة اليوم مسرحية “الشراع” بالتعاون بين مديرية ثقافة حمص ومؤسسة صباء بيت الفن والأدب ومؤسسة جفرا بحمص.

المسرحية من تأليف وإخراج سحاب جحجاح قدمت عبر 27 شاباً وشابة من أصحاب المواهب الفنية، وتحكي قصة أسرة فلسطينية عانت من الحرب والرصاص والظلم والقهر ويعمل أحد أفرادها مع المقاومة الفلسطينية، وتعود الأحداث بالخطف خلفاً لتعرض تطور حركة المقاومة وصولا إلى طوفان الأقصى. وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت المخرجة جحجاح إلى أن العمل يؤكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة، ويسلط الضوء على دور الصحافة والعمليات الإنسانية وكيف يستهدف الطفل وكل مكونات المجتمع الفلسطيني من قبل المحتل الصهيوني.

وبينت أن تأليف النص وإعداد الممثلين وتشكيل فريق العمل تم خلال شهر وقدم الممثلون كل ما لديهم من قدرات ومهارات لإيصال الأفكار.

بدوره لفت مسؤول قسم الفنون المسرحية بمؤسسة صباء أنه تم تنظيم مهرجان مسرحي بعنوان (طوفان الأقصى) سيقام في عدة محافظات دعماً للقضية الفلسطينية ويشكل فرصة مهمة لعدة مواهب شابة لتظهر إلى العلن.

وبين الدكتور هشام حديد منسق مؤسسة جفرا بحمص أنه من المهم جداً تعزيز دور الثقافة والفن في دعم الشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على جرائم المحتل بحقه.

ومن المشاركين بالعمل صالح العشموطي والطفلة ماري أبو سمرة وأنس داهم، وقد بينوا أن هذه المسرحية هي التجربة الأولى لهم وهي فرصة للتعبير عن موهبتهم وأفكارهم تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة.

لارا أحمد

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