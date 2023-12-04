روسيا تبدأ اختبار منصة جديدة نظيرة لـ (يوتيوب)

موسكو-سانا

أعلنت شركة “إم تي إس” الروسية للاتصالات عن إطلاق اختبار تجريبي لمنصة مستخدم محتوى الفيديو “نيوم” نظيرة لـ “يوتيوب” على أن يكون الإطلاق الكامل في العام القادم.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الشركة قولها في بيان اليوم: “وفق النظام البيئي الرقمي يتم إطلاق اختبار تجريبي مفتوح لمنصة فيديو مستخدم “نيوم” الجديدة”، مضيفة “يمكن المشاركة في الاختبار على العنوان أو في التطبيقات المقابلة على دائرة الرقابة الداخلية والروبوت”.

وأوضحت رئيسة مشروع “نيوم” ناتاليا براتشيكوفا: أنه ووفقاً للبحث يتزايد سوق محتوى المستخدم بنسبة تتراوح ما بين 50 و70 بالمئة كل عام وسط قيود ونقص لتحقيق الدخل على المنصات الأجنبية.

وأضافت براتشيكوفا: “نرى آفاقاً في هذا الاتجاه وتتمثل مهمتنا الرئيسية في جعل النظام الأساسي سهل الاستخدام، حيث سنقدم في عام 2024 نموذجاً إعلانياً ومخططاً لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى لكننا فتحنا الآن إمكانية الدعم المالي للمؤلفين من خلال التبرعات”.

ويستطيع المستخدمون وفقاً للنظام الأساسي الجديد نشر مقاطع الفيديو وتحميلها ومشاهدتها بتنسيقات أفقية ورأسية، إذ إن التطبيق متاح في إصدار الويب وكذلك في متجر التطبيقات ومتاجر غوغل بلاي للتطبيقات.

يشار إلى أن الغرض من الاختبار التجريبي هو تحسين الوظائف الرئيسية مع المستخدمين كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حيث سيتم تحديث المنتج بناء على تعليقات المستخدمين.

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