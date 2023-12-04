المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم عددا من المواقع والتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.
وذكرت المقاومة في بيانات لها: “إنه في سياق دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباح اليوم تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقعي الراهب والبغدادي بالأسلحة المناسبة، محققين فيها إصابات مباشرة”.
كما استهدف مقاتلو المقاومة أيضاً موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس تجمعات ومواقع للاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.
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