المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم عددا من المواقع والتجمعات لقوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيانات لها: “إنه في سياق دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا صباح اليوم تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقعي ‏الراهب والبغدادي بالأسلحة المناسبة، محققين فيها إصابات مباشرة”.

كما استهدف مقاتلو المقاومة أيضاً موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته إصابة مباشرة.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس تجمعات ومواقع للاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

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