القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجدا في حي الزيتون شرق غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا ومنزلاً في دير البلح بقطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي التفاح شرق غزة.

– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد امرأة وإصابة 8 آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من المفقودين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

– المكتب الإعلامي في غزة: قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يدلل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومعتمدة تهدف للقضاء على القطاع الصحي، بما يشمل ذلك مباني المستشفيات.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف دبابة للاحتلال الإسرائيلي سيارة فلسطينية بشارع صلاح الدين شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.