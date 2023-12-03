تزويد المصارف الزراعية بحماة بأكثر من سبعة آلاف طن من بذار القمح

حماة-سانا

زود فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة فروع المصارف الزراعية التعاونية بالمحافظة بأكثر من 7 آلاف طن من بذار القمح المعقمة والمغربلة الجاهزة للزراعة، خلال الموسم الحالي.

وأوضح مدير الفرع المهندس لؤي الحصري لمراسل سانا اليوم، أن عمليات تزويد المصارف الزراعية بالمحافظة ببذار القمح من الصنفين القاسي والطري مستمرة حتى انتهاء موسم الزراعة، مبيناً أن الفرع يواصل أيضاً عمليات البيع المباشر للفلاحين وفقاً لرخصة التنظيم الزراعي الصادرة عن الوحدات الإرشادية في مختلف مناطق المحافظة.

ولفت الحصري إلى استمرار عمليات غربلة وتعقيم بذار القمح المستلمة من الحقول الإكثارية للموسم الماضي، حيث بلغت كميات البذار المغربلة والمعقمة حتى تاريخه 18000 طن، مشيراً إلى أن الفرع يشحن بذار القمح المعقمة والمغربلة إلى فروع المؤسسة بالمحافظات الأخرى.

سالم الحسين

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