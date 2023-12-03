مسيرات حاشدة في أستراليا وإندونيسيا تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

عواصم-سانا

شهدت مدينة سيدني الأسترالية اليوم مسيرة حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وخرج آلاف الأشخاص في ميدان “هايد بارك” في مدينة سيدني، وطالبوا “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والاعتراف بما يحدث في فلسطين كإبادة جماعية للفلسطينيين”، ورددوا هتافات “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر وفلسطين حرة، الحرية لغزة”، وأشاروا إلى دعم السلطات الأمريكية والأسترالية للكيان الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة.

وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا خرج آلاف الأشخاص دعماً للشعب الفلسطيني، ورددوا هتافات تطالب “بوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

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