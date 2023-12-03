الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية

موسكو-سانا

أحبطت القوات الروسية هجمات ثلاثة ألوية أوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي.

ونقلت وكالة تاس عن ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات (وسط) الروسية قوله: إن قواته تمكنت من التصدي لهجمات شنتها 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسكي، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 100 متطرف أوكراني، استسلم 8 منهم بعد صد القوات الروسية لهجومهم.

ولفت الضابط الروسي إلى أن الجيش الروسي تمكن من تدمير أكثر من 30 قطعة مدفعية أوكرانية مع طواقمها، إضافة إلى ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات.

من جهته قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الشرقية الروسية،أوليغ تشيخوف، اليوم: إن سلاح الطيران والمدفعية التابع لمجموعته قضى على نحو 110 عسكريين أوكرانيين، ودمر 3 مركبات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.

وقال تشيخوف لوكالة سبوتنيك: “أصابت ضربات طيران الجيش والمدفعية نقاط انتشار مؤقتة لوحدات اللواء 79 المحمول جواً في كونستانتينوفكا، واللواء الميكانيكي 72 في أوغليدار ولواء الدفاع الإقليمي 118، التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ماكاروفكا”.

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