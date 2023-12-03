4 قتلى وخمسون مصاباً إثر تفجير إرهابي داخل جامعة بالفلبين

مانيلا-سانا

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون صباح اليوم، إثر تفجير إرهابي داخل صالة ألعاب رياضية بجامعة ولاية مينداناو في مقاطعة لاناو ديل سور جنوب الفلبين.

ونقلت وكالة شينخوا عن اللواء غابرييل فيراي قائد فرقة المشاة الأولى بالجيش الفلبيني قوله: إن “الانفجار وقع بعد الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما تجمع الطلاب والمعلمون لحضور قداس داخل صالة الألعاب الرياضية بالجامعة، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وهم ثلاث إناث ورجل”، لافتاً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار ونوع العبوة الناسفة المستخدمة فيه.

وجاء الحادث بعد أن شن الجيش الفلبيني غارة جوية يوم الجمعة الماضي أسفرت عن مقتل 11 عنصراً من تنظيم “داعش” في مينداناو، حيث قال الجيش يوم السبت الماضي: إن المجموعة كانت تخطط لشن هجمات في إقليم ماغوينداناو ديل سور.

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