الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت

دبي-سانا

حذر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني اليوم، من أن سكان قطاع غزة يعيشون في خوف دائم من الموت الناجم عن استمرار العدوان الإسرائيلي عليه.

ونقلت وكالة رويترز عن مارديني قوله في تصريح على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في مدينة دبي: “إن أهالي غزة يعيشون في خوف دائم من الموت نتيجة العنف، ويواجهون صعوبة في البقاء أحياء في ظل نقص الغذاء والماء بسبب الصراع المتجدد في القطاع، وما يمكنني قوله هو إن استئناف القتال كان كثيفاً مرة أخرى”.

ولفت إلى أن المستشفيات تعمل بموارد محدودة، وكل شيء في قطاع غزة وصل إلى نقطة الانهيار، محذراً من أن العنف سيجعل من الصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة واصفاً أنها في حالة من الفوضى والركام، وأن هذا مستوى جديد من الدمار يضاف إلى الدمار الهائل الذي لا مثيل له في البنية التحتية الحيوية ومنازل المدنيين والأحياء السكنية.

وفي وقت سابق، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من المخاطر التي يواجهها أهالي قطاع غزة مع استئناف العدوان الإسرائيلي عليه.

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