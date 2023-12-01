الفتوة يستعيد صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الحرية في المرحلة السابعة

محافظات-سانا

استعاد فريق الفتوة صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الحرية في الجولة السابعة التي أقيمت اليوم، وتغلب فيها تشرين على حطين والجيش على جبلة والوحدة على الوثبة والطليعة على الكرامة.

فعلى ملعب الحمدانية بحلب عاد الفتوة بثلاث نقاط ثمينة من فوزه على الحرية بهدف دون رد سجله عبد الرحمن الحسين في الدقيقة 86 ليرفع الفتوة رصيده إلى 17 نقطة، واستعاد بهذا الفوز الصدارة مستفيداً من خسارة حطين أمام تشرين بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لتشرين المحترف الكاميروني كلود ايكيه وكامل كواية في الدقيقتين 24 و71 وجاء هدف حطين بالدقيقة 20 عبر سليمان رشو في المباراة التي جرت على ملعب الباسل في اللاذقية.

وفي الجولة ذاتها فاز الجيش على جبلة بهدفين مقابل هدف سجل للفائز مؤيد الخولي وخالد المبيض في الدقيقتين 66 و81 وسجل لجبلة عبد الرحمن بركات في الدقيقة 13، وذلك في اللقاء الذي شهده ملعب الجلاء بدمشق.

كما فاز الوحدة على الوثبة بهدفين دون رد حملا توقيع محمد أنس ويوسف محمد في الدقيقتين45 و50.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي بحماة بفوز الطليعة على الكرامة بهدف دون مقابل سجله عبدول هاولي في الدقيقة 45.

وتختتم هذه الجولة بلقاء وحيد يجمع الاتحاد أهلي حلب مع الساحل على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس الإثنين القادم.

وبهذه النتائج تصدر الفتوة الترتيب برصيد 17 نقطة يليه حطين 15 نقطة فالوثبة وجبلة ولكل منهما 12 نقطة وتشرين 11 نقطة، ثم الطليعة 10 نقاط والجيش 9 نقاط والساحل 7 نقاط وأهلي حلب والوحدة ولكل منهما 6 نقاط والكرامة 5 نقاط والحرية بالمركز الأخير دون نقاط.

محمد الرحيل

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الفتوة والحرية في ملعب الحمدانية بحلب

الطليعة والكرامة في الملعب البلدي بحماة

تشرين وحطين في ملعب الباسل باللاذقية

الوحدة والوثبة