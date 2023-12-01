برايتون يتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

أثينا-سانا

تأهل فريق برايتون الإنكليزي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه بهدف دون رد على مضيفه آيك آثينا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

سجل هدف فريق برايتون اللاعب غواو بيدرو غيونغيورا في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز حسم برايتون بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكن سيتعين عليه حسم صدارة المجموعة في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات، في حين سيتعين على الفريق اليوناني الذي غادر البطولة أن ينافس على المركز الثالث في المجموعة وبالتالي اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

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