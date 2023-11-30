مؤتمر (كوب 28) يتبنى قرار إنشاء صندوق لتعويض الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي

دبي-سانا

تبنى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) اليوم قرار إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مؤتمر “كوب 28” الإماراتي سلطان الجابر قوله: إن “اعتماد قرار تشغيل الصندوق الذي أقر إنشاؤه في مؤتمر (كوب 27) يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا”، واصفاً القرار بأنه “تاريخي”.

من جهتها رحبت مادلين ضيوف سار رئيسة مجموعة الدول الأقلّ تقدما بالقرار، معتبرةً أنه يحمل “معنى كبيراً بالنسبة للعدالة المناخية”، في حين دعت فريدريك رودر من منظمة “غلوبال سيتيزن” غير الحكومية الدول الغنية إلى تقديم مساهمات كبيرة في الصندوق.

وأعلنت الإمارات فوراً مساهمتها بمئة مليون دولار بهدف تمويل الأضرار المناخية للدول الفقيرة.

وحسب النص المعتمد سيستضيف البنك الدولي الصندوق مؤقتا لمدة أربع سنوات.

يذكر أن إنشاء الصندوق تم إقراره مبدئيا في مؤتمر “كوب 27” الذي عقد العام الماضي في مصر، لكن لم يتمّ حينها تحديد خطوطه العريضة.

وانطلقت في وقت سابق اليوم في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، والتي تستمر حتى الـ12 من كانون الأول المقبل.

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