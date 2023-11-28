الداخلية الروسية تكشف شبكة مختبرات لإنتاج المخدرات تديرها أوكرانيا

موسكو-سانا

ذكرت وزارة الداخلية الروسية اليوم أنه تم الكشف عن شبكة مخدرات تديرها أوكرانيا، وتم إلقاء القبض على 21 شخصاً وضبط ما يقرب من 1.5 طن من المخدرات على خلفية العملية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الداخلية قولها في بيان عبر قناتها الرسمية على تطبيق تلغرام إنه “تم إحباط أنشطة غير قانونية لشبكة اتجار بالمخدرات تدار من الأراضي الأوكرانية، حيث أنشأ المجرمون شبكة كاملة من مختبرات المخدرات في مقاطعات موسكو وبسكوف وريازان على مدار سنوات، وقامت الشرطة إثر ذلك باعتقال 21 متهما بينهم 12 أوكرانياً.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة حددت شبكة مختبرات المخدرات في موسكو، وتم ضبط أكثر من 30 طناً من المخدرات المختلفة، وتم توجيه تهم المشاركة في مجتمع إجرامي والاتجار بالمخدرات للمتهمين.

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