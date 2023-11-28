28 تشرين الثاني- عيد الاستقلال في موريتانيا

دمشق-سانا

1520- البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادماً من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.

1893- نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.

1912- ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.

1914- إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العالمية الأولى.

1918- بوكوفينا تصوت لصالح الاندماج مع مملكة رومانيا.

1943- انعقاد أولى جلسات مؤتمر طهران الذي جمع بين القادة الثلاثة جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف تحديد الأهداف المشتركة لمواجهة دول المحور.

1960- موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي، وتنصيب المختار ولد داداه رئيساً للدولة.

1994- استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة رفض الانضمام.

2013- مذنب إيسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بحوالي مليون كيلومتر فقط، وكان مرشحاً ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.

من مواليد هذا اليوم:

1820- فريدرخ إنغلز، فيلسوف ألماني.

1908- كلود ليفي ستروس، عالم فرنسي في علم الاجتماع.

1950- راسل هالس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.

من وفيات هذا اليوم:

1939- جيمس نايسميث، طبيب كندي أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.

1954- إنريكو فيرمي، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في موريتانيا.