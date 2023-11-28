28 تشرين الثاني- عيد الاستقلال في موريتانيا

دمشق-سانا
1520- البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادماً من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.
1893- نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.
1912- ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.
1914- إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العالمية الأولى.
1918- بوكوفينا تصوت لصالح الاندماج مع مملكة رومانيا.
1943- انعقاد أولى جلسات مؤتمر طهران الذي جمع بين القادة الثلاثة جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف تحديد الأهداف المشتركة لمواجهة دول المحور.
1960- موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي، وتنصيب المختار ولد داداه رئيساً للدولة.
1994- استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة رفض الانضمام.
2013- مذنب إيسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بحوالي مليون كيلومتر فقط، وكان مرشحاً ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.
من مواليد هذا اليوم:
1820- فريدرخ إنغلز، فيلسوف ألماني.
1908- كلود ليفي ستروس، عالم فرنسي في علم الاجتماع.
1950- راسل هالس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.
من وفيات هذا اليوم:
1939- جيمس نايسميث، طبيب كندي أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.
1954- إنريكو فيرمي، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في موريتانيا.