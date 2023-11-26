تحية لشهداء الإعلام… وقفة تضامنية لفعاليات فلسطينية وسورية مع قناة الميادين

دمشق-سانا

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية وقفة تضامنية مع قناة الميادين وتحية لشهداء الإعلام الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، وذلك أمام مقر قناة الميادين بدمشق.

وتم خلال الوقفة التي شاركت فيها فعاليات إعلامية وحزبية واجتماعية وثقافية ودينية سورية وفلسطينية رفع صور الصحفيين الشهداء، وترديد أغان وطنية تندد بجرائم الكيان الصهيوني بحق الصحفيين.

أمين سر تحالف القوى الفلسطينية رامز مصطفى أوضح أن قناة الميادين وباقي وسائل الإعلام في دول وقوى محور المقاومة جبهات إعلامية للدفاع عن القضية الفلسطينية ومهمتها التي تقوم بها لا تقل أهمية عما يقوم به المقاومون ضد العدو في فلسطين المحتلة.

مراسل قناة الميادين بدمشق محمد الخضر اعتبر أن هذه الوقفة محل تقدير واحترام من قبل قناة الميادين التي كانت ولا تزال منذ انطلاق مسيرتها مع القضية الفلسطينية، وعمدت هذه المسيرة بدماء الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري فاقترن بذلك القول بالفعل.

واستشهدت في الـ 21 من الشهر الجاري مراسلة قناة الميادين فرح عمر ومصور القناة ربيع المعماري ومدني لبناني، جراء استهداف العدو الإسرائيلي تجمعاً للصحفيين في جنوب لبنان.

علي عجيب

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