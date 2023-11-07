الصحة الفلسطينية: الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي هدد إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة بأنه سيقصف المستشفى، مطالباً إياها بإخلائه.

وأوضحت الوزارة أن حياة نحو 70 طفلاً في المستشفى في خطر بعد تهديد الاحتلال بقصفه، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لثنيه عن قصف المستشفى.

وأشارت الوزارة إلى أن التدخل الدولي لوقف انهيار المنظومة الصحية في القطاع لا يزال ضعيفاً، والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية الطواقم الطبية والجرحى.

وكان ارتقى 5 شهداء، وأصيب آخرون، بينهم أطفال مصابون بمرض السرطان يوم أمس جراء قصف طيران الاحتلال مستشفى الرنتيسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc