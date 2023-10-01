الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال على الأقصى

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وخاصة اقتحامات المستوطنين اليومية واستباحتهم باحاته.

وأكدت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاعتداءات الوحشية المتواصلة على الأقصى تأتي تعبيراً عن سياسة الاحتلال بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيه، والمضي في مخططها عبر تهويد مدينة القدس بالكامل واستهدافها المقدسات المسيحية والإسلامية، وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها للإجهاز على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي أقرتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشددت الخارجية على أن جرائم الاحتلال بحق الأقصى انتهاك صارخ للقانون الدولي، لافتةً إلى أن ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة باتا يشكلان غطاءً وحمايةً لانتهاكات الاحتلال الصارخة للقانون الدولي، ما يشجعه على التمادي فيها.

وكان اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك، بينما اعتدت قوات الاحتلال على المرابطين فيه، ومنعت دخول عدد من الفلسطينيين، وأعاقت وصول آخرين إليه.

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