للعام الثاني على التوالي.. الفارسة ماسة تنبكجي تتأهل إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل

دمشق-سانا

تأهلت الفارسة ماسة تنبكجي إلى بطولة العالم للقدرة والتحمل “فئة الخيول الصغيرة”، التي تستضيفها مدينة باديس في إستونيا بالفترة من الـ 10 ولغاية الـ 14 من آب القادم، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات من المستوى الرفيع عالمياً.

وأعربت الفارسة ماسة عن سعادتها بهذا التأهل للعام الثاني على التوالي، متمنية مواصلة مسيرتها بنجاح، بعد تمكنها من رفع علم سورية في المحافل الدولية.

وقالت ماسة: “لا يتم تحديد النجاح من خلال جودة الفرص، ولكن من خلال التصميم على الاستمرار في المحاولة”.

وتعد الفارسة ماسة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأسماء اللامعة في مجال سباقات القدرة والتحمل للخيول في الإمارات، والتي أحرزت فيها المراكز الأولى خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكنت هذا العام من الفوز بسباق كأس “جميلتي” للقدرة لمسافة 119 كم المخصص للأفراس، ثالث سباقات “مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2023 الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 149 فارساً وفارسة من الإمارات ودول العالم.

وتمكنت الفارسة ماسة أيضاً من الفوز بلقب مهرجان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 101 كم، ومن إحراز كأس المركز الثاني في سباق بطولة كأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للقدرة لمسافة 160 كم، كما نالت شرف التتويج بكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للسيدات لمسافة 100 كم الذي جرى في ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة 110 فارسات، وإحراز بطولة مهرجان ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 101 كم، بمشاركة 116 فارسة، كما توجت بطلة سباق اليمامة المخصص للفرسات لمسافة 119 كم، بمشاركة 119 فارساً وفارسة، واستطاعت عبر فوزها بالمراكز المتقدمة في سباقات رياضة القدرة أن ترفع علم سورية في أهم السباقات الدولية.

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