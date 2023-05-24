الوزير مخلوف يبحث آلية تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة خلال لقائه اليوم سيفانكا دانابالا رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له، المشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية، وإمكانية تعزيزها بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.

كما ناقش الجانبان آلية استمرار تنفيذ برامج الاستجابة لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق بسورية شباط الماضي، إضافة إلى موضوع عودة اللاجئين ودعم كل ما يلزم لذلك.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن العمل يتم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين بالتنسيق مع غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضررة، لافتاً إلى أن هذه التشاركية تتم وفق قاعدة بيانات للمستفيدين تضمن العدالة وعدم حدوث ازدواجية في تقديم أي مساعدات للمتضررين.

وأكد الوزير مخلوف استمرار التعاون والتنسيق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة مع المفوضية.

وأوضح الوزير مخلوف أن الحكومة السورية عملت على توفير متطلبات العودة الآمنة والطوعية للاجئين، عبر إصدار عدد من المراسيم والقرارات والتشريعات وغيرها، معتبرة أن الانفتاح السياسي الذي تشهده سورية وعودتها إلى محيطها العربي والإقليمي يساهم بتسريع عودة اللاجئين واستقرارهم في بلدهم.

من جانبه توجه دانابالا بالشكر للوزارة على كل التسهيلات التي تقدمها لإنجاح عمل المفوضية وتحقيق النتائج المثمرة، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى وطنهم، مؤكداً استمرار سعي المفوضية للحصول على تمويل إضافي مخصص لقطاع الإيواء للمتضررين من الزلزال.

كما لفت دانابالا إلى أنه تتم متابعة التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ولجانها الفرعية بالمحافظات المتضررة والجهات المعنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق آليات العمل المتبعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency