ارتفاع أسعار الذهب محلياً 11 ألف ليرة

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 11 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عن السعر الذي سجلته أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 485 ألف ليرة، وسعر شراء 484 ألف ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 415714 ليرة وشراء 414714 ليرة.

كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ18 مليوناً و50 ألف ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 بـ4 ملايين و125 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية، ووزعت أرقام هواتف للشكاوى 0112248005- 0112230766.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency